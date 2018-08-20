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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за тайфуна в Китае эвакуировали почти 15 тыс. человек

Киев • УНН

 • 9738 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Тайфун "Румбия" принес сильные дожди в портовый город Далянь (пров. Ляонин, северо-восточный Китай - ред.), в результате чего 14 573 жителя были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Из-за тайфуна в Китае эвакуировали почти 15 тыс. человек

Проливные дожди обрушились на город в воскресенье вечером, городской метеорологический центр объявил "красное" предупреждение о ливне в понедельник утром.

За 90 минут в черте города выпало от 50 до 70 мм осадков.

Из-за того, что проливные дожди могли вызвать наводнения и подтопление городских районов, местные власти в воскресенье приняли решение закрыть живописные районы вдоль морского побережья, рек и в горах.

Одновременно городское ведомство образования отдало распоряжение отменить занятия в школах и закрыть детские сады в понедельник.

Напомним, тайфун "Румбия", который в пятницу обрушился на Китай, продолжает двигаться вглубь страны: в провинции Аньхой пострадали больше более 164 тысяч человек, более двух тысяч были эвакуированы, экономический ущерб оценивается в около 14 млн долларов.

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