Из-за тайфуна в Китае эвакуировали почти 15 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Тайфун "Румбия" принес сильные дожди в портовый город Далянь (пров. Ляонин, северо-восточный Китай - ред.), в результате чего 14 573 жителя были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Проливные дожди обрушились на город в воскресенье вечером, городской метеорологический центр объявил "красное" предупреждение о ливне в понедельник утром.
За 90 минут в черте города выпало от 50 до 70 мм осадков.
Из-за того, что проливные дожди могли вызвать наводнения и подтопление городских районов, местные власти в воскресенье приняли решение закрыть живописные районы вдоль морского побережья, рек и в горах.
Одновременно городское ведомство образования отдало распоряжение отменить занятия в школах и закрыть детские сады в понедельник.
Напомним, тайфун "Румбия", который в пятницу обрушился на Китай, продолжает двигаться вглубь страны: в провинции Аньхой пострадали больше более 164 тысяч человек, более двух тысяч были эвакуированы, экономический ущерб оценивается в около 14 млн долларов.