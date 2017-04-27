Через свято раритетних автівок у Києві змінять маршрути двох автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час проведення автомобільного свята "OldCarLand 2017 Весна" з 28 квітня до 2 травня буде організовано роботу тимчасового автобусного маршруту звичайного режиму руху № 76 "Севастопольська площа – музей авіації (вулиця Медова)" та внесено зміни у трасу курсування автобусів маршруту № 220. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
“З 28 квітня до 2 травня з 9:00 до 20:00 в столиці організовано роботу тимчасового автобусного маршруту звичайного режиму руху № 76 “Севастопольська площа — музей авіації (вулиця Медова)” та внесено зміни у трасу курсування автобусів маршруту № 220", - йдеться у повідомленні.
Отже, роботу автобусів маршруту № 76 організовано за трасою: просп. Повітрофлотський — вул. Народного ополчення — вул. Медова — просп. Повітрофлотський — вул. Федора Ернста — вул. Народного ополчення.
Автобуси маршруту № 220 у напрямку вул. Тростянецької курсуватимуть за трасою: вул. Медова — просп. Повітрофлотський — вул. Федора Ернста — вул. Народного ополчення, далі за діючим маршрутом.
Як повідомляв УНН 26 квітня, через Євробачення у Києві зміниться робота двох автобусних маршрутів.
Раніше було оприлюднено схему перекриття руху на час Євробачення у Києві.