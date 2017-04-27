Из-за праздника раритетных автомобилей в Киеве изменят маршруты двух автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во время проведения автомобильного праздника "OldCarLand 2017 Весна" с 28 апреля по 2 мая будет организована работа временного автобусного маршрута обычного режима движения № 76 "Севастопольская площадь - музей авиации (улица Медовая)" и внесены изменения в трассу следования автобусов маршрута № 220. О это передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 28 апреля по 2 мая с 9:00 до 20:00 в столице организована работа временного автобусного маршрута обычного режима движения № 76" Севастопольская площадь - музей авиации (улица Медовая)" и внесены изменения в трассу следования автобусов маршрута № 220", - говорится в сообщении.
Работа автобусов маршрута № 76 будет организована по трассе: просп. Воздухофлотский - ул. Народного ополчения - ул. Медовая - просп. Воздухофлотский - ул. Федора Эрнста - ул. Народного ополчения.
Автобусы маршрута № 220 в направлении ул. Тростянецкой будут курсировать по трассе: ул. Медовая - просп. Воздухофлотский - ул. Федора Эрнста - ул. Народного ополчения, далее по действующему маршруту.
Как сообщал УНН 26 апреля, из-за Евровидения в Киеве изменится работа двух автобусных маршрутов.
Ранее была обнародована схема перекрытия движения на время Евровидения в Киеве.