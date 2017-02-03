Через святкування Нового року у Китаї стався пасажирський бум
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Китаї з нагоди відзначення Нового року та свята весни, які тривають уже шість днів, кількість пасажирів, що відправляються з подорожей, сягнула понад 11,5 млн людей, що перевищило минулорічні показники, передає УНН з посиланням на CCTV.
Вчора китайці відсвяткували шостий день нового року за місячним календарем та останній день канікул з нагоди свята весни. Через це залізниці Китаю очікують на другу хвилю пасажирського буму.
Жителі країни почали повертатися додому з новорічних подорожей.
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Тому, за попередніми даними, що надала Китайська залізнична корпорація, кількість пасажирів на залізницях країни сьогодні перевищила понад 11,5 мільйонів осіб, що на 11,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.