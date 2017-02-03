Из-за празднования Нового года в Китае произошел пассажирский бум
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Китае по случаю Нового года и праздника весны, которые продолжаются уже шесть дней, количество пассажиров, отправляющихся из путешествий, превысило 11,5 млн человек, что превысило прошлогодние показатели, передает УНН со ссылкой на CCTV.
Вчера китайцы отпраздновали шестой день нового года по лунному календарю и последний день каникул по случаю праздника весны. Поэтому железные дороги Китая ожидают вторую волну пассажирского бума.
Жители страны начали возвращаться домой с новогодних путешествий.
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Поэтому, по предварительным данным, которые предоставила Китайская железнодорожная корпорация, количество пассажиров на железных дорогах страны сегодня превысило более 11,5 млн человек, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.