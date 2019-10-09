Через сутичку на блокпосту на шляху до ділянки розведення у Золотому відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Луганській області один автомобіль, намагаючись прорватися через блокпост, щоб проїхати до ділянки розведення у Золотому, наїхав на поліцейського, відкрито кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.
З її слів, на цьому блокпосту - у Кремінній - була утворена черга з транспорту, який їхав у Золоте.
"Там дійсно була зупинена колона з автобусами, з мікроавтобусами, приватними машинами, які хотіли проїхати. Через те, що один автомобіль намагався прорватися через блокпост, працівники поліції були вимушені стріляти у повітря попереджувальними пострілами для того, аби зупинити його. Внаслідок чого автомобіль наїхав на поліцейського та завдав йому тілесні ушкодження", - розповіла Погукай.
За її словами, правоохоронця було госпіталізовано, наразі він в лікарні.
"Після інциденту, цю колону транспортних засобів правоохоронці перевірили, і після цього вони спокійно рушили далі, вони вже, мабуть під’їжджають до Золотого", - сказала Погукай.
Також, з її слів, відкрито кримінальне провадження за ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку виконання ним службових обов’язків).
Додамо, раніше на фоні заяв про заплановане розведення сил у районі Золотого добровольці та ветерани заявили, що прямують до цих позицій.
Нагадаємо, Головний військовий прокурор України Віктор Чумак обіцяє належну правову реакцію на скоєння будь-яких правопорушень у розташованому в Луганській області містечку Золоте.
Як раніше повідомлялося, Загороднюк заявив, що жителі Золотого підтримують розведення сил.