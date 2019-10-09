Из-за стычки на блокпосту на пути к участку разведения в Золотом открыто производство

По ее словам, на этом блокпосту - в Кременной - была очередь из транспорту, который ехал в Золотое.

"Там действительно была остановлена колонна с автобусами, с микроавтобусами, частными машинами, которые хотели проехать. Так как один автомобиль пытался прорваться через блокпост, сотрудники полиции были вынуждены стрелять в воздух предупредительными выстрелами для того, чтобы остановить его. В результате автомобиль наехал на полицейского и нанес ему телесные повреждения", - рассказала Погукай.

По ее словам, правоохранитель был госпитализирован, сейчас он в больнице.

"После инцидента эту колонну транспортных средств правоохранители проверили, и после этого они спокойно отправились дальше, они уже, наверное подъезжают к Золотому", - сказала Погукай.

Также, по ее словам, открыто уголовное производство по ст. 345 УКУ (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи исполнении им служебных обязанностей).

Добавим, ранее на фоне заявлений о запланированном разведении сил в районе Золотого добровольцы и ветераны заявили, что направляются к этим позициям.

Напомним, Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак обещает надлежащую правовую реакцию на совершение каких-либо правонарушений в расположенном в Луганской области городке Золотое.

Как ранее сообщалось, Загороднюк заявил, что жители Золотого поддерживают разведение сил.