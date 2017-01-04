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Через стрілянину в ресторані Стамбула постраждали двоє

Через стрілянину в ресторані Стамбула постраждали двоє

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Поруч з одним з ресторанів стамбульського району Фатіх сталася стрілянина, є постраждалі. Про це повідомляє CNN Turk, передає УНН.

В результаті нападу постраждав співробітник університету, розташованого поруч з рестораном, а також власник закладу. При цьому наголошується, що університетський працівник поранений серйозно.

Стрілянина велася з автомобіля, який був припаркований поруч з рестораном і в якому знаходилися двоє постраждалих.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що інцидент не є терористичною атакою і носить кримінальний характер.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів. Даних про долю зловмисника немає.

Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.

Як повідомляв УНН, терористи “Ісламської держави” оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб.

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