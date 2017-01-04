Из-за стрельбы в ресторане Стамбула пострадали двое
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Рядом с одним из ресторанов стамбульского района Фатих произошла перестрелка, есть пострадавшие. Об этом сообщает CNN Turk, передает УНН.
В результате нападения пострадал сотрудник университета, расположенного рядом с рестораном, а также владелец заведения. При этом отмечается, что университетский работник ранен серьезно.
Стрельба велась из автомобиля, который был припаркован рядом с рестораном и в котором находились двое пострадавших.
Турецкие СМИ сообщают, что инцидент не является террористической атакой и носит криминальный характер.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет.
Напомним, турецкая полиция ведет поиски мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.
Как сообщал УНН, террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reиna в Стамбуле в новогоднюю ночь, где погибло 39 человек.