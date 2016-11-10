Через стрілянину в американському Сіетлі постраждало п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Невідомі відкрили стрілянину, в середу 9 листопада, в американському Сіетлі (штат Вашингтон) недалеко від того місця, де проходили учасники демонстрації проти обрання республіканця Дональда Трампа президентом США, передає УНН з посиланням на Twitter пожежної служби міста.
Зазначається, що поранення отримали п’ять осіб, двоє з них знаходяться у важкому стані.
У повідомленні говориться, що стрілянина не має відношення до демонстрації проти обрання президентом Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, американці вийшли на вулиці з протестами проти перемоги Д.Трампа на президентських виборах.