В результате стрельбы в американском Сиэтле пострадали пять человек

Отмечается, что ранения получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В сообщении говорится, что стрельба не имеет отношения к демонстрации против избрания президентом Д.Трампа.

Как сообщал УНН, американцы вышли на улицы с протестами против победы Д.Трампа на президентских выборах.