В результате стрельбы в американском Сиэтле пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Неизвестные открыли стрельбу, в среду 9 ноября, в американском Сиэтле (штат Вашингтон) недалеко от того места, где проходили участники демонстрации против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США, передает УНН со ссылкой на Twitter пожарной службы города.
Отмечается, что ранения получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В сообщении говорится, что стрельба не имеет отношения к демонстрации против избрания президентом Д.Трампа.
Как сообщал УНН, американцы вышли на улицы с протестами против победы Д.Трампа на президентских выборах.