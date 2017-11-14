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Через столичну пожежу перекрили вулицю Панаса Мирного

Через столичну пожежу перекрили вулицю Панаса Мирного

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через пожежу у житловому будинку в центрі столиці рух на вулиці Панаса Мирного обмежили, передає кореспондент УНН.

Зокрема, через пожежу в житловому будинку на Панаса Мирного, вулиця перекрита зі сторони вул. Рибальської. 

Наразі, на місці події працюють рятувальники. Пожежа сталася на останньому поверсі 10-ти поверхового будинку. 

Людей евакуювали, постраждалих немає. Крім того, існує загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

Нагадаємо, у центрі столиці горить житловий будинок.

Українські Національні Новини

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