Через столичну пожежу перекрили вулицю Панаса Мирного

Зокрема, через пожежу в житловому будинку на Панаса Мирного, вулиця перекрита зі сторони вул. Рибальської.

Наразі, на місці події працюють рятувальники. Пожежа сталася на останньому поверсі 10-ти поверхового будинку.

Людей евакуювали, постраждалих немає. Крім того, існує загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

Нагадаємо, у центрі столиці горить житловий будинок.