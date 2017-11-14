Из-за столичного пожара перекрыли улицу Панаса Мирного

В частности, из-за пожара в жилом доме на Панаса Мирного, улица перекрыта со стороны ул. Рыболовной.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пожар распространился на последнем этаже 10-ти этажного дома.

Людей эвакуировали, пострадавших нет. Кроме того, существует угроза распространения огня на соседние здания.

Напомним, в центре столицы горит жилой дом.