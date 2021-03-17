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Через справу Татарова стосовно Венедіктової відкрили два кримінальних провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Стосовно Генерального прокурора України Ірини Венедіктової порушили дві кримінальні справи через те, що вона змінила групу прокурорів у справі заступника керівника ОП Олега Татарова. Про це Венедіктова розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Я не встигла розібратися (з матеріалами справи – ред.), бо у цій справі відкрили відносно мене дві кримінальні справи за зміну групи. Враховуючи, що у мене конфлікт інтересів, я їх вже не дивилася, наради не проводила й всього, що стосується цієї справи, у мене відвід", - розповіла Венедіктова.

Деталі

За її словами, розслідування справи Татарова могло б відбуватися процесуально прозоро та дуже нудно, але "коли ви не знаєте правди, для вас ця тема жива".

"Я цієї правди на сьогодні так само не знаю. Матеріали справи у НАБУ, частина в Офісі Генерального прокурора", - зазначила Венедіктова.

Вона розповіла, що дізналася про цю справу 1 грудня, коли до неї подзвонили журналісти та попросили прокоментувати обшуки в Офісі Президента.

Доповнення

14 грудня 2020 року Печерський районний суд Києва зобов'язав ОГПУ забрати у НАБУ та САП справу Татарова.
Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.

17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедіктової з вимогою спонукати посадових осіб Державного бюро розслідувань негайно надати їм матеріали справи Татарова.

Як повідомлялося, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня 2020 року у НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).

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