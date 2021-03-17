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Из-за дела Татарова относительно Венедиктовой открыли два уголовных производства

Из-за дела Татарова относительно Венедиктовой открыли два уголовных производства

Киев  •  УНН

 • 17005 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Относительно Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудили два уголовных дела из-за того, что она изменила группу прокуроров по делу заместителя руководителя ОП Олега Татарова. Об этом Венедиктова рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я не успела разобраться (с материалами дела - ред.), потому что в этом деле открыли относительно меня два уголовных дела за смену группы. Учитывая, что у меня конфликт интересов, я их уже не смотрела, совещание не проводила и всего, что касается этого дела, у меня отвод", - рассказала Венедиктова.

Детали

По ее словам, расследование дела Татарова могло бы происходить процессуально прозрачно и очень скучно, но "когда вы не знаете правды, для вас эта тема жива".

"Я этой правды сегодня так же не знаю. Материалы дела в НАБУ, часть в Офисе Генерального прокурора", - отметила Венедиктова.

Она рассказала, что узнала об этом деле 1 декабря, когда к ней позвонили журналисты и попросили прокомментировать обыски в Офисе Президента.

Дополнение

14 декабря 2020 года Печерский районный суд Киева обязал ОГПУ забрать у НАБУ и САП дело Татарова. Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины.

17 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием заставить должностных лиц Государственного бюро расследований немедленно предоставить им материалы дела Татарова.

Как сообщалось, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря 2020 года в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).

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