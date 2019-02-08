Через спалах кінського грипу у Британії припинили скачки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Великій Британії зупинили кінні скачки через спалах кінського грипу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
"Більше 100 стаєнь опинилися на ізоляції, а британські скачки призупинені у спробі взяти під контроль кризу з кінським грипом", - пише видання.
У Великій Британії на шість днів призупинили кінні скачки, а сотні коней опинилися на карантині.
Наразі гонки припинені до середи, у той час як представники цього виду спорту очікують результатів тестів, які повинні показати, чи поширився спалах, і визначать, коли гонки можуть поновитися.
Вони також покажуть, чи вплине якимось чином спалах на знаменитий фестиваль скачок Cheltenham Festival, запланований наступного місяця.
Нагадаємо, спалах свинячої холери охопив у Японії п'ять префектур.