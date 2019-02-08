Из-за вспышки конского гриппа в Британии прекратили скачки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Великобритании остановили конные скачки из-за вспышки конского гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
"Более 100 конюшен оказались на изоляции, а британские скачки приостановлены в попытке взять под контроль кризис с конским гриппом", - пишет издание.
В Великобритании на шесть дней приостановили конные скачки, а сотни лошадей оказались в карантине.
На данный момент гонки приостановлены до среды, в то время как представители этого вида спорта ожидают результатов тестов, которые должны показать, распространилась ли вспышка, и определят, когда гонки могут возобновиться.
Они также покажут, окажет ли вспышка какое-либо влияние на знаменитый фестиваль скачек Cheltenham Festival, запланированную в следующем месяце.
Напомним, вспышка свиной холеры охватила в Японии пять префектур.