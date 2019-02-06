Вспышка свиной холеры охватила в Японии пять префектур
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вспышка свиной холеры охватила пять центральных и западных префектур японского острова Хонсю: Нагано, Айти, Гифу, Сига и Осака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
Глава Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Такамори Йосикава во время экстренного совещания заявил, что "ситуация приобрела крайне серьезный характер".
Позже в канцелярии главы правительства предполагается провести чрезвычайное совещание по этой проблеме с участием министров, руководства полиции и вооруженных сил.
Армейские подразделения начали 6 февраля уничтожение более 7 тысяч свиней на фермах префектуры Айти и Сига. Вокруг ферм там созданы запретные зоны, которые контролирует полиция.
Нынешняя вспышка свиной холеры началась в декабре 2018 года в префектуре Гифу. За декабрь-январь там забили больше 9 тысяч животных, но это не остановило распространение заболевания.
В 1992 году в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошла крупная вспышка свиной холеры. Тогда ее удалось подавить, и в 2007 году в стране было объявлено о полной победе над этим заболеванием. Оно поражает свиней и кабанов, однако, как утверждает японская власть, не представляет опасности для людей.
Напомним, более 110 тысяч кур уничтожили в связи со вспышкой птичьего гриппа в японской префектуре Кумамото.