Спалах свинячої холери охопив в Японії п'ять префектур

Голова Міністерства сільського господарства, лісівництва та рибальства Такаморі Йосікава під час екстреної наради заявив, що "ситуація набула вкрай серйозного характеру".

Пізніше в канцелярії голови уряду передбачається провести надзвичайну нараду з цієї проблеми за участю міністрів, керівництва поліції і збройних сил.

Армійські підрозділи почали 6 лютого знищення понад 7 тисяч свиней на фермах префектури Айті і Сіга. Навколо ферм там створені заборонені зони, які контролює поліція.

Нинішній спалах свинячої холери почався в грудні 2018 року в префектурі Гіфу. За грудень-січень там забили більше 9 тисяч тварин, але це не зупинило поширення захворювання.

У 1992 році в префектурі Кумамото на південному заході Японії стався великий спалах свинячої холери. Тоді її вдалося придушити, і в 2007 році в країні було оголошено про повну перемогу над цим захворюванням. Воно вражає свиней і кабанів, однак, як стверджує японська влада, не представляє небезпеки для людей.

Нагадаємо, більше 110 тисяч курей знищили у зв'язку зі спалахом пташиного грипу в японській префектурі Кумамото.