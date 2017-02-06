Через снігопад в'їзд вантажівок до Києва обмежили до 13:00 - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через снігопад 6 лютого до 13:00 обмежили в’їзд великогабаритного транспорту у столицю. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в м.Києві, передає УНН.
“У зв’язку із погіршенням погодних умов у понеділок, 6 лютого 2017 року, в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено до 13:00”, — йдеться у повідомленні.
Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Протягом ночі 6 лютого кількість опадів у Києві становила 11 мм, приріст снігового покриву 12 см. Вдень 6 лютого сніг продовжуватиметься кількість опадів до 21 години становитиме 4-6 мм, приріст снігу 7-9 см.
Нагадаємо, з 6:00 6 лютого в’їзд вантажного транспорту до міста Києва заборонено.