Из-за снегопада въезд грузовиков в Киев ограничили до 13:00 - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за снегопада 6 февраля до 13:00 ограничили въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС Украины в Киеве, передает УНН.
"В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля 2017 года, въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено до 13:00", - говорится в сообщении.
Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. В течение ночи 6 февраля количество осадков в Киеве составляла 11 мм, прирост снежного покрова 12 см. Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см.
Напомним, с 6:00 6 февраля въезд грузового транспорта в город Киев запрещено .