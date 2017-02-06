Из-за снегопада въезд грузовиков в Киев ограничили до 13:00 - ГосЧС

"В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля 2017 года, въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено до 13:00", - говорится в сообщении.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. В течение ночи 6 февраля количество осадков в Киеве составляла 11 мм, прирост снежного покрова 12 см. Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см.

Напомним, с 6:00 6 февраля въезд грузового транспорта в город Киев запрещено .