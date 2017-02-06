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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Из-за снегопада въезд грузовиков в Киев ограничили до 13:00 - ГосЧС

Киев • УНН

 • 5504 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за снегопада 6 февраля до 13:00 ограничили въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС Украины в Киеве, передает УНН.

Из-за снегопада въезд грузовиков в Киев ограничили до 13:00 - ГосЧС

"В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля 2017 года, въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено до 13:00", - говорится в сообщении.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. В течение ночи 6 февраля количество осадков в Киеве составляла 11 мм, прирост снежного покрова 12 см. Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см.

Напомним, с 6:00 6 февраля въезд грузового транспорта в город Киев запрещено .

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