Через снігопад у США скасували тисячі авіарейсів

“Сніговий шторм на північному сході США, скасовано тисячі авіарейсів”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 5 лютого близько 18 тис. канадців залишилися без електрики через потужний сніговий циклон.

Нагадаємо, станом на 10 лютого обмеження для руху транспорту наразі діють в Закарпатській і Київській областях.

Сніговий #шторм на північному сході #США, скасовано тисячі авіарейсів. https://t.co/p9b2SMzbHo pic.twitter.com/AYg8WASK4a