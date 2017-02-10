Через снігопад у США скасували тисячі авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Українців попередили про скасування тисяч авіарейсів у США через сніговий шторм, передає УНН з посиланням на повідомлення у Twitter Департаменту консульської служби МЗС України.
“Сніговий шторм на північному сході США, скасовано тисячі авіарейсів”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 5 лютого близько 18 тис. канадців залишилися без електрики через потужний сніговий циклон.
Нагадаємо, станом на 10 лютого обмеження для руху транспорту наразі діють в Закарпатській і Київській областях.
Сніговий #шторм на північному сході #США, скасовано тисячі авіарейсів. https://t.co/p9b2SMzbHo pic.twitter.com/AYg8WASK4a— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 10 февраля 2017 г.