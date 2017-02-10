Из-за снегопада в США отменили тысячи авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украинцев предупредили об отмене тысяч авиарейсов в США из-за снежного шторма, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Департамента консульской службы МИД Украины.
"Снежный шторм на северо-востоке США, отменены тысячи авиарейсов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 5 февраля около 18 тыс. канадцев остались без электричества из-за мощного снежного циклона.
Напомним, по состоянию на 10 февраля ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Киевской областях.
Снежный #шторм на северо-востоке #США , отменены тысячи авиарейсов. https://t.co/p9b2SMzbHo pic.twitter.com/AYg8WASK4a- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 10 февраля 2017 г.