Из-за снегопада в США отменили тысячи авиарейсов

"Снежный шторм на северо-востоке США, отменены тысячи авиарейсов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 5 февраля около 18 тыс. канадцев остались без электричества из-за мощного снежного циклона.

Напомним, по состоянию на 10 февраля ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Киевской областях.

Снежный #шторм на северо-востоке #США , отменены тысячи авиарейсов. https://t.co/p9b2SMzbHo pic.twitter.com/AYg8WASK4a