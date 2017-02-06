Через снігопад на вулицях Києва з'явилися спецавтівки підвищеної прохідності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку із погіршенням погодних умов у Києві для надання допомоги транспорту, який потрапив у замети, виставлено 9 спеціальних автомобілів підвищеної прохідності. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Так, головним управлінням ДСНС України у Києві виставлено 9 спеціальних автомобілів підвищеної прохідності, де можливий ускладнений рух транспорту:
— вул. Олени Теліги, (заправка Авіас), 2 автомобілі;
— Подільський спуск (стадіон Спартак), 1 автомобіль;
— Володимирська гірка (філармонія), 1 автомобіль;
— Печерський міст, 1 автомобіль;
— вул. Академіка Заболотного (заправка АГНК, в районі тютюнової фабрики), 1 автомобіль;
— вул. Липківського (Урицького), 1 автомобіль;
— Повітрофлотський проспект, 1 автомобіль;
— Проспект Науки, 1 автомобіль.
Також повідомляється, що станом на 10:00 6 лютого рятувальниками надано допомогу по відбуксируванню 9 автомобілів великої вантажності.
Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Протягом ночі 6 лютого кількість опадів у Києві становила 11 мм, приріст снігового покриву 12 см. Вдень 6 лютого сніг продовжуватиметься кількість опадів до 21 години становитиме 4-6 мм, приріст снігу 7-9 см.