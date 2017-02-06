Из-за снегопада на улицах Киева появились спецавтомобили повышенной проходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Киеве для оказания помощи транспорту, который попал в сугробы, направлено 9 специальных автомобилей повышенной проходимости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Так, главным управлением ГосЧС Украины в Киеве выставлено 9 специальных автомобилей повышенной проходимости, где возможно затруднено движение транспорта:
- Ул. Елены Телиги, (заправка Авиас), 2 автомобиля;
- Подольский спуск (стадион Спартак), 1 автомобиль;
- Владимирская горка (филармония), 1 автомобиль;
- Печерский мост, 1 автомобиль;
- Ул. Академика Заболотного (заправка АГНК, в районе табачной фабрики), 1 автомобиль;
- Ул. Липковского (Урицкого), 1 автомобиль;
- Воздухофлотский проспект, 1 автомобиль;
- Проспект Науки, 1 автомобиль.
Также сообщается, что по состоянию на 10:00 6 февраля спасателями оказана помощь по отбуксированию 9 автомобилей большой грузоподъемности.
Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. В течение ночи 6 февраля количество осадков в Киеве составляла 11 мм, прирост снежного покрова 12 см. Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см.