Из-за снегопада на улицах Киева появились спецавтомобили повышенной проходимости

Так, главным управлением ГосЧС Украины в Киеве выставлено 9 специальных автомобилей повышенной проходимости, где возможно затруднено движение транспорта:

- Ул. Елены Телиги, (заправка Авиас), 2 автомобиля;

- Подольский спуск (стадион Спартак), 1 автомобиль;

- Владимирская горка (филармония), 1 автомобиль;

- Печерский мост, 1 автомобиль;

- Ул. Академика Заболотного (заправка АГНК, в районе табачной фабрики), 1 автомобиль;

- Ул. Липковского (Урицкого), 1 автомобиль;

- Воздухофлотский проспект, 1 автомобиль;

- Проспект Науки, 1 автомобиль.

Также сообщается, что по состоянию на 10:00 6 февраля спасателями оказана помощь по отбуксированию 9 автомобилей большой грузоподъемности.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. В течение ночи 6 февраля количество осадков в Киеве составляла 11 мм, прирост снежного покрова 12 см. Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см.