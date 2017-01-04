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Через смог у Пекіні перекрили швидкісні автомагістралі

Через смог у Пекіні перекрили швидкісні автомагістралі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Через густий смог у китайській столиці Пекіні перекрито багато швидкісних автомагістралей, передає УНН з посиланням на Xinhua.

Як повідомили у Пекінському управлінні з регулювання дорожнього руху, на 8:30 за місцевим часом у середу були перекриті окремі ділянки швидкісних автомагістралей на виїзді зі столиці або в обох напрямках. У тому числі обмежено рух на автодорогах Пекін - Сянган - Макао, Пекін - Куньмін, Пекін - Тайбей, Дацин - Гуанчжоу, Пекін - Тяньцзінь, Пекін - Шанхай, Пекін - Харбін, Пекін - район Пінгу, Пекін - Урумчі.

Крім того, для руху автомобілів закрито шість транспортних кілець.

Транспортні відомства столиці збільшили кількість регулювальників на дорогах міста для більш ефективного управління трафіком.

Нагадаємо, "червоний" рівень тривоги через сильний туман оголосили у низці регіонів Китаю.

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