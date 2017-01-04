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Из-за смога в Пекине перекрыли скоростные автомагистрали

Из-за смога в Пекине перекрыли скоростные автомагистрали

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за густого смога в китайской столице перекрыты многие скоростные автомагистрали, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Как сообщили в Пекинском управлении по регулированию дорожного движения, на 8:30 по местному времени в среду были перекрыты отдельные участки скоростных автомагистралей на выезде из столицы или в обоих направлениях. В том числе ограничено движение на автодорогах Пекин - Сянган - Макао, Пекин - Куньмин, Пекин - Тайбэй, Дацин - Гуанчжоу, Пекин - Тяньцзинь, Пекин - Шанхай, Пекин - Харбин, Пекин - район Пингу, Пекин - Урумчи.

Кроме того, для движения автомобилей закрыты шесть транспортных колец.

Транспортные ведомства столицы увеличили количество регулировщиков на дорогах города для более эффективного управления трафиком.

Напомним, "красный" уровень тревоги из-за сильного тумана объявили в ряде регионов Китая.

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