Через слідчі дії у Дніпрі перекриють рух на Новому мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Дніпрі завтра, 19 вересня, планують тимчасово перекрити рух Новим мостом у зв’язку із проведенням слідчих дій в рамках кримінального провадження за фактом розслідування смертельної ДТП. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Щодо тимчасового перекриття руху Новим мостом у Дніпрі. 19 вересня з 13.00 до 15.00 у зв’язку із проведенням слідчих дій в рамках кримінального провадження за фактом розслідування смертельної дорожньо транспортної пригоди у м. Дніпро буде перекрито дві полоси руху по Новому мосту у напрямку з правого на лівий берег", - повідомили у поліції.
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Правоохоронці також попросили врахувати це при плануванні своїх поїздок.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі посадовці міської ради та підприємства-підрядника підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту.
Згодом посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, було оголошено у розшук. Іншим фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.