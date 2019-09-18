Из-за следственных действий в Днепре перекроют движение на Новом мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Днепре завтра, 19 сентября, планируют временно перекрыть движение Новым мостом в связи с проведением следственных действий в рамках уголовного производства по факту расследования смертельного ДТП. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Относительно временного перекрытия движения Новым мостом в Днепре. 19 сентября с 13.00 до 15.00 в связи с проведением следственных действий в рамках уголовного производства по факту расследования смертельного дорожно транспортного происшествия в г. Днепр будет перекрыто две полосы движения по Новому мосту в направлении с правого на левый берег", - сообщили в полиции.
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Правоохранители также попросили учесть это при планировании своих поездок.
Как сообщал УНН, в Днепре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.
Впоследствии должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, было объявлено в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.