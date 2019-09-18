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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109506 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101401 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108617 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118891 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147895 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148378 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Из-за следственных действий в Днепре перекроют движение на Новом мосту

Из-за следственных действий в Днепре перекроют движение на Новом мосту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Днепре завтра, 19 сентября, планируют временно перекрыть движение Новым мостом в связи с проведением следственных действий в рамках уголовного производства по факту расследования смертельного ДТП. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

"Относительно временного перекрытия движения Новым мостом в Днепре. 19 сентября с 13.00 до 15.00 в связи с проведением следственных действий в рамках уголовного производства по факту расследования смертельного дорожно транспортного происшествия в г. Днепр будет перекрыто две полосы движения по Новому мосту в направлении с правого на левый берег", - сообщили в полиции.

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Правоохранители также попросили учесть это при планировании своих поездок.

Как сообщал УНН, в Днепре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.

Впоследствии должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, было объявлено в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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