Через чергове сходження вагонів затримується низка потягів: деякі на 5-6 годин

Цитата:

"Виходимо на фінішну пряму робіт з ліквідації наслідків сходження вантажних вагонів. Орієнтовний час відновлення пропускної спроможності однієї з колій та відкриття уповільненого руху ділянкою — 10:00", — ідеться у повідомленні.

Деталі

В "Укрзалізниці" уточнили, які саме потяги затримуються. Їх майже три десятки.

Затримка до 6 годин у потяга №105 Київ — Одеса.

Затримка до 5 годин у потягів:



№41 Дніпро — Трускавець;



№771 Київ — Хмельницький;



№110 Львів — Херсон.



Затримка до 4 годин у поїздів:



№769 Київ — Кам'янець-Подільський;



№357 Київ — Рахів;



№763 Київ — Одеса;



№747 Київ — Львів;



№145 Київ — Ізмаїл;



№82 Ужгород — Київ;



№22 Трускавець — Харків;



№138 Хмельницький — Лисичанськ;



№49 Київ — Трускавець;



№41 Трускавець — Дніпро;



№50 Трускавець — Київ;



№770 Кам'янець-Подільський — Київ;



№14/114 Чоп, Солотвино — Київ;



№30 Ужгород — Київ;



№70/69 Маріуполь — Львів;



№69/70 Львів — Маріуполь;



№145 Ізмаїл — Київ;



№772 Хмельницький — Київ;



№134 Рахів-Миколаїв;



№88 Ковель — Новоолексіївка;



№771 Київ — Хмельницький;



№139 Київ — Кам'янець-Подільський;



№715 Київ — Перемишль.



Потяг №81 Київ — Ужгород затримується на 2 години.

Додамо

27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області зійшли з рейок вантажні порожні напіввагони.

Як повідомляють, аварія сталася через незадовільний стан застарілого рухомого складу приватного парку.