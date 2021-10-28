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Через чергове сходження вагонів затримується низка потягів: деякі на 5-6 годин

Київ • УНН

 • 16602 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через сходження вантажних вагонів у Житомирській області деякі потяги затримуються. Наразі працюють над відновленням руху. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укрзалізниці.

Через чергове сходження вагонів затримується низка потягів: деякі на 5-6 годин

Цитата:

"Виходимо на фінішну пряму робіт з ліквідації наслідків сходження вантажних вагонів. Орієнтовний час відновлення пропускної спроможності однієї з колій та відкриття уповільненого руху ділянкою — 10:00", — ідеться у повідомленні.

Деталі

В "Укрзалізниці" уточнили, які саме потяги затримуються. Їх майже три десятки.

Затримка до 6 годин у потяга №105 Київ — Одеса.

Затримка до 5 годин у потягів:

  • №41 Дніпро — Трускавець;
  • №771 Київ — Хмельницький;
  • №110 Львів — Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

  • №769 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №357 Київ — Рахів;
  • №763 Київ — Одеса;
  • №747 Київ — Львів;
  • №145 Київ — Ізмаїл;
  • №82 Ужгород — Київ;
  • №22 Трускавець — Харків;
  • №138 Хмельницький — Лисичанськ;
  • №49 Київ — Трускавець;
  • №41 Трускавець — Дніпро;
  • №50 Трускавець — Київ;
  • №770 Кам'янець-Подільський — Київ;
  • №14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
  • №30 Ужгород — Київ;
  • №70/69 Маріуполь — Львів;
  • №69/70 Львів — Маріуполь;
  • №145 Ізмаїл — Київ;
  • №772 Хмельницький — Київ;
  • №134 Рахів-Миколаїв;
  • №88 Ковель — Новоолексіївка;
  • №771 Київ — Хмельницький;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №715 Київ — Перемишль.

Потяг №81 Київ — Ужгород затримується на 2 години.

Додамо

27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області зійшли з рейок вантажні порожні напіввагони.

Як повідомляють, аварія сталася через незадовільний стан застарілого рухомого складу приватного парку.

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