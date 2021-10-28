Через чергове сходження вагонів затримується низка потягів: деякі на 5-6 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через сходження вантажних вагонів у Житомирській області деякі потяги затримуються. Наразі працюють над відновленням руху. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укрзалізниці.
Цитата:
"Виходимо на фінішну пряму робіт з ліквідації наслідків сходження вантажних вагонів. Орієнтовний час відновлення пропускної спроможності однієї з колій та відкриття уповільненого руху ділянкою — 10:00", — ідеться у повідомленні.
Деталі
В "Укрзалізниці" уточнили, які саме потяги затримуються. Їх майже три десятки.
Затримка до 6 годин у потяга №105 Київ — Одеса.
Затримка до 5 годин у потягів:
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- №41 Дніпро — Трускавець;
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- №771 Київ — Хмельницький;
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- №110 Львів — Херсон.
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Затримка до 4 годин у поїздів:
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- №769 Київ — Кам'янець-Подільський;
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- №357 Київ — Рахів;
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- №763 Київ — Одеса;
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- №747 Київ — Львів;
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- №145 Київ — Ізмаїл;
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- №82 Ужгород — Київ;
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- №22 Трускавець — Харків;
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- №138 Хмельницький — Лисичанськ;
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- №49 Київ — Трускавець;
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- №41 Трускавець — Дніпро;
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- №50 Трускавець — Київ;
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- №770 Кам'янець-Подільський — Київ;
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- №14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
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- №30 Ужгород — Київ;
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- №70/69 Маріуполь — Львів;
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- №69/70 Львів — Маріуполь;
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- №145 Ізмаїл — Київ;
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- №772 Хмельницький — Київ;
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- №134 Рахів-Миколаїв;
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- №88 Ковель — Новоолексіївка;
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- №771 Київ — Хмельницький;
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- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
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- №715 Київ — Перемишль.
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Потяг №81 Київ — Ужгород затримується на 2 години.
Додамо
27 жовтня у районі села Чорнорудка Житомирської області зійшли з рейок вантажні порожні напіввагони.
Як повідомляють, аварія сталася через незадовільний стан застарілого рухомого складу приватного парку.