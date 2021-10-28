Из-за очередного схождения вагонов задерживается ряд поездов: некоторые на 5-6 часов

Цитата:

"Выходим на финишную прямую работ по ликвидации последствий схождения грузовых вагонов. Ориентировочное время восстановления пропускной способности одного из путей и открытие замедленного движения по участку — 10:00", — говорится в сообщении.

Детали

В "Укрзализныци" уточнили, какие поезда задерживаются. В целом их около трех десятков.

Задержка до 6 часов у поезда №105 Киев — Одесса.

Задержка до 5 часов у поездов:



№41 Днепр — Трускавец;



№771 Киев — Хмельницкий;



№110 Львов — Херсон.



Задержка до 4 часов у поездов:



№769 Киев — Каменец—Подольский;



№357 Киев — Рахов;



№763 Киев — Одесса;



№747 Киев — Львов;



№145 Киев — Измаил;



№82 Ужгород — Киев;



№22 Трускавец — Харьков;



№138 Хмельницкий — Лисичанск;



№49 Киев — Трускавец;



№41 Трускавец — Днепр;



№50 Трускавец — Киев;



№770 Каменец—Подольский — Киев;



№14/114 Чоп, Солотвино — Киев;



№30 Ужгород — Киев;



№70/69 Мариуполь — Львов;



№69/70 Львов — Мариуполь;



№145 Измаил — Киев;



№772 Хмельницкий — Киев;



№134 Рахов—Николаев;



№88 Ковель — Новоалексеевка;



№771 Киев — Хмельницкий;



№139 Киев — Каменец—Подольский;



№715 Киев — Перемышль.



Поезд №81 Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.

Добавим

27 октября в районе села Чернорудка Житомирской области сошли с рельсов грузовые пустые полувагоны.

Как сообщают, авария произошла из-за неудовлетворительного состояния устаревшего подвижного состава частного парка.