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Из-за очередного схождения вагонов задерживается ряд поездов: некоторые на 5-6 часов

Киев • УНН

 • 16602 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за схождения грузовых вагонов в Житомирской области некоторые поезда задерживаются. Сейчас работают над возобновлением движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные "Укрзализныци".

Из-за очередного схождения вагонов задерживается ряд поездов: некоторые на 5-6 часов

Цитата:

"Выходим на финишную прямую работ по ликвидации последствий схождения грузовых вагонов. Ориентировочное время восстановления пропускной способности одного из путей и открытие замедленного движения по участку — 10:00", — говорится в сообщении.

Детали

В "Укрзализныци" уточнили, какие поезда задерживаются. В целом их около трех десятков.

Задержка до 6 часов у поезда №105 Киев — Одесса.

Задержка до 5 часов у поездов:

  • №41 Днепр — Трускавец;
  • №771 Киев — Хмельницкий;
  • №110 Львов — Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

  • №769 Киев — Каменец—Подольский;
  • №357 Киев — Рахов;
  • №763 Киев — Одесса;
  • №747 Киев — Львов;
  • №145 Киев — Измаил;
  • №82 Ужгород — Киев;
  • №22 Трускавец — Харьков;
  • №138 Хмельницкий — Лисичанск;
  • №49 Киев — Трускавец;
  • №41 Трускавец — Днепр;
  • №50 Трускавец — Киев;
  • №770 Каменец—Подольский — Киев;
  • №14/114 Чоп, Солотвино — Киев;
  • №30 Ужгород — Киев;
  • №70/69 Мариуполь — Львов;
  • №69/70 Львов — Мариуполь;
  • №145 Измаил — Киев;
  • №772 Хмельницкий — Киев;
  • №134 Рахов—Николаев;
  • №88 Ковель — Новоалексеевка;
  • №771 Киев — Хмельницкий;
  • №139 Киев — Каменец—Подольский;
  • №715 Киев — Перемышль.

Поезд №81 Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.

Добавим

27 октября в районе села Чернорудка Житомирской области сошли с рельсов грузовые пустые полувагоны.

Как сообщают, авария произошла из-за неудовлетворительного состояния устаревшего подвижного состава частного парка.

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