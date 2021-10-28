Из-за очередного схождения вагонов задерживается ряд поездов: некоторые на 5-6 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за схождения грузовых вагонов в Житомирской области некоторые поезда задерживаются. Сейчас работают над возобновлением движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные "Укрзализныци".
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"Выходим на финишную прямую работ по ликвидации последствий схождения грузовых вагонов. Ориентировочное время восстановления пропускной способности одного из путей и открытие замедленного движения по участку — 10:00", — говорится в сообщении.
Детали
В "Укрзализныци" уточнили, какие поезда задерживаются. В целом их около трех десятков.
Задержка до 6 часов у поезда №105 Киев — Одесса.
Задержка до 5 часов у поездов:
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- №41 Днепр — Трускавец;
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- №771 Киев — Хмельницкий;
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- №110 Львов — Херсон.
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Задержка до 4 часов у поездов:
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- №769 Киев — Каменец—Подольский;
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- №357 Киев — Рахов;
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- №763 Киев — Одесса;
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- №747 Киев — Львов;
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- №145 Киев — Измаил;
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- №82 Ужгород — Киев;
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- №22 Трускавец — Харьков;
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- №138 Хмельницкий — Лисичанск;
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- №49 Киев — Трускавец;
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- №41 Трускавец — Днепр;
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- №50 Трускавец — Киев;
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- №770 Каменец—Подольский — Киев;
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- №14/114 Чоп, Солотвино — Киев;
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- №30 Ужгород — Киев;
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- №70/69 Мариуполь — Львов;
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- №69/70 Львов — Мариуполь;
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- №145 Измаил — Киев;
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- №772 Хмельницкий — Киев;
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- №134 Рахов—Николаев;
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- №88 Ковель — Новоалексеевка;
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- №771 Киев — Хмельницкий;
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- №139 Киев — Каменец—Подольский;
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- №715 Киев — Перемышль.
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Поезд №81 Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.
Добавим
27 октября в районе села Чернорудка Житомирской области сошли с рельсов грузовые пустые полувагоны.
Как сообщают, авария произошла из-за неудовлетворительного состояния устаревшего подвижного состава частного парка.