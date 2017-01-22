Через сходження поїзду з рейок у Індії загинуло щонайменше 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Індії в результаті сходу з рейок семи вагонів поїзда і локомотива загинули щонайменше 13 людей, ще близько 100 людей постраждали, передає УНН з посиланням на NDTV.
За його даними, з рейок зійшли сім вагонів поїзда і локомотив, інцидент стався на кордоні штатів Орісса і Андхра-Прадеш. “Констатовано загибель 13 осіб, ще безліч постраждали,” — заявило джерело.
“Причини інциденту поки невідомі, їх треба буде з’ясувати”, — сказав представник місцевої залізничної компанії.
На місці проводиться рятувальна операція, пасажирів поїзда евакуювали. Постраждалих доставили в дві довколишні лікарні. Рух поїздів на лінії призупинено.
Швидкий поїзд прямував з міста Джагдалпур в місто Бхубанешвар — столицю штату Орісса.
12 morts et 100 blessés dans le déraillement d'un train à Andhra Pradesh #Indepic.twitter.com/jkDQiTOCrC— Julien Le Clézio (@JulienLeClezio) 21 января 2017 г.