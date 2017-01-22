Из-за схода поезда с рельсов в Индии погибли не менее 13 человек

По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локомотив, инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. "Констатировано гибель 13 человек, еще множество пострадавших", - заявил источник.

"Причины инцидента пока неизвестны, их надо будет выяснить", - сказал представитель местной железнодорожной компании.

На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

Скорый поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.

12 morts et 100 blessés dans le déraillement d'un train à Andhra Pradesh #Inde pic.twitter.com/jkDQiTOCrC