Из-за схода поезда с рельсов в Индии погибли не менее 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Индии в результате схода с рельсов семи вагонов поезда и локомотива погибли по меньшей мере 13 человек, еще около 100 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на NDTV.
По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локомотив, инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. "Констатировано гибель 13 человек, еще множество пострадавших", - заявил источник.
"Причины инцидента пока неизвестны, их надо будет выяснить", - сказал представитель местной железнодорожной компании.
На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуировали. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.
Скорый поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.
12 morts et 100 blessés dans le déraillement d'un train à Andhra Pradesh #Inde pic.twitter.com/jkDQiTOCrC- Julien Le Clézio (@JulienLeClezio) 21 января 2017 г.