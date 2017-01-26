Через сходження вагонів затримуються 10 пасажирських поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На станції Кам’янка (Черкаська область) через сходження вагонів, що допустив Кам’янський елеватор, затримуються 10 пасажирських поїздів. Орієнтовний час затримки поїздів може скласти до 3 годин. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Так, сьогодні, 26 січня, о 4:25 на станції Кам’янка з під’їзної колії ТОВ “АДМ Кам’янський елеватор” десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця.
В результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом з жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.
“Станом на 8 ранку поїзди пропускають по третій колії за допомогою тепловозної тяги. Через цю подію затримуються 10 пасажирських поїздів: № 110 Львів — Херсон, № 120 Львів — Кривий Ріг, № 732 Київ — Запоріжжя, № 776 Київ — Харків, № 70 Львів — Маріуполь, № 11 Новоолексіївка — Київ, № 137 Одеса — Черкаси, № 73 Кривий Ріг — Москва, № 739 Кривий ріг — Київ та № 733 Запоріжжя — Київ”. — повідомили в Укрзалізниці.
Орієнтовний час затримки поїздів може скласти до 3 годин. Оголошення на вокзалах попереджають пасажирів про затримки поїздів.
Наслідки сходу залізничники наразі ліквідовують за допомогою відновлювальних поїздів зі станцій ім. Т. Шевченка та Знам’янки. На відновленні контактної мережі працюють 36 електриків, а також фахівці безпеки руху, автоматики та зв’язку, будівельники, водії та ін.