Из-за схода вагонов задерживаются 10 пассажирских поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. На станции Каменка из-за схода вагонов, что допустил Каменский элеватор, задерживаются 10 пассажирских поездов. Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныцы.
Так, сегодня, 26 января, в 4:25 на станции Каменка с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места.
В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.
"По состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Через это событие задерживаются 10 пассажирских поездов: № 110 Львов - Херсон, № 120 Львов - Кривой Рог, № 732 Киев - Запорожье, № 776 Киев - Харьков, № 70 Львов - Мариуполь, № 11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы , № 73 Кривой Рог - Москва, № 739 Кривой Рог - Киев и № 733 Запорожье - Киев ". - сообщили в Укрзализныце.
Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.
Последствия схода железнодорожники пока ликвидируют с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменки. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и др.