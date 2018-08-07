Через скажених котів у Харкові постраждали троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку серпня у Київському районі Харкова зареєстрували два випадки сказу у котів, від нанесених тваринами ушкоджень постраждали троє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДУ "Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України".
"З початку серпня у Київському районі Харкова по вулиці Колосистій зареєстровано 2 випадки сказу - у безпритульної та свійської кішок. У першому випадку кішка забігла на територію приватного сектору та при спробі впіймати її нанесла ушкодження двом власникам домоволодіння. Тварина була поміщена під ветеринарний нагляд та невдовзі пала. У другому випадку ушкодження постраждалій нанесла власна кішка", - зазначили в установі.
Діагноз в обох випадках лабораторно підтверджено, додали у відомстві.
"На 6 серпня 2018 року в області зареєстровано 66 випадків сказу тварин: у 34 котів, 20 собак, 7 лисиць, 1 куниці, та 4 корів", - додали в місцевому лабораторному центрі.
Нагадаємо, у квітні на Кіровоградщині ввели карантин через сказ.