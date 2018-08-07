Из-за бешеных котов в Харькове пострадали три человека

"С начала августа в Киевском районе Харькова по улице Колосистой зарегистрировано 2 случая бешенства - у бездомной и домашней кошек. В первом случае кошка забежала на территорию частного сектора и при попытке поймать ее нанесла повреждения двум владельцам домовладения. Животное было помещено под ветеринарный надзор и вскоре пала. Во втором случае повреждения пострадавшему нанесла собственная кошка", - отметили в учреждении.

Диагноз в обоих случаях лабораторно подтвержден, добавили в ведомстве.

"На 6 августа 2018 года в области зарегистрировано 66 случаев бешенства животных: у 34 кошек, 20 собак, 7 лисиц, 1 куницы и 4 коров", - добавили в местном лабораторном центре.

Напомним, в апреле в Кировоградской области ввели карантин из-за бешенства.