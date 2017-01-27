Через ожеледицю на Рівненщині обмежили рух

Як повідомили у Рівненському облавтодорі, обмеження в русі на Хмельниччину запровадили через сильну ожеледицю. Рух великогабаритного транспорту заборонений на відрізку з 166 до 208 кілометра (частина дороги знаходиться на Рівненщині, частина на Хмельниччині).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух вантажівок і автобусів частково обмежили на Хмельниччині через негоду. Як зазначається, на дорогах державного та місцевого значення в північній та центральній частині Хмельницької області склалась складна ситуація через несприятливі погодні умови (дощ при мінусовій температурі) та утворення слизькості. Це такі райони, як Білогірський, Славутський, Ізяславський, Полонський, Теофіпольский, Шепетівський, Старокостянтинівський, Летичівський, Віньковецький, Деражнянський, Старосинявський та Хмельницький.