Из-за гололеда в Ровенской области ограничили движение

Как сообщили в Ровенском облавтодоре, ограничения в движении в Хмельницкую область ввели из-за сильного гололеда. Движение крупногабаритного транспорта запрещено на отрезке с 166 до 208 километра (часть дороги находится в Ровенской, часть в Хмельницкой областях).

Напомним, как сообщал УНН, движение грузовиков и автобусов частично ограничили в Хмельницкой области из-за непогоды. Как отмечается, на дорогах государственного и местного значения в северной и центральной части Хмельницкой области сложилась сложная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий (дождь при минусовой температуре) и образования скользкости. Это такие районы, как Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский и Хмельницкий.