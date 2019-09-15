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Через сильний дощ у Китаї закрили мальовничу частину гори Хуашань

Через сильний дощ у Китаї закрили мальовничу частину гори Хуашань

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. На північному заході Китаю в провінції Шеньсі через сильний дощ закрили мальовничу зону гори Хуашань. Про це передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.

“Комітет з управління мальовничою зоною гори Хуашань повідомив, що з міркувань безпеки головний пік і мальовничий район „Сянью“, Казкова долина, будуть закриті для відвідування”, — йдеться в повідомлені.

Сильний дощ почався в суботу, а станом на 09:00 ранку неділі загальна кількість опадів перевищила 60 мм. За даними місцевої метеорологічної служби, злива триватиме до четверга, що може призвести до зсувів і селів.

“Відновлення роботи мальовничої зони буде залежати від погодних умов”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Китаї стався ще один потужний землетрус.

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