Из-за сильного дождя в Китае закрыли живописную часть горы Хуашань

"Комитет по управлению живописной зоны горы Хуашань сообщил, что из-за соображений безопасности главный пик и живописный район "Сянью", Сказочная долина, будут закрыты для посещения", - говорится в сообщении.

Сильный дождь начался в субботу, а по состоянию на 09:00 утра воскресенья общее количество осадков превысило 60 мм. По данным местной метеорологической службы, ливень продлится до четверга, что может привести к оползням и селям.

"Восстановление работы живописной зоны будет зависеть от погодных условий", - говорится в сообщении.

Напомним, в Китае произошло еще одно мощное землетрясение.