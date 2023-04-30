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Через шторм росіяни завели ракетоносії в пункти базування - Гуменюк

Через шторм росіяни завели ракетоносії в пункти базування - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування через шторм. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вони наразі маневрують в тому районі який поки що вважають для себе безпековим, й розосередили свої сили та засоби, але ракетоносії всі заведені в пункти базування. Шторм дійсно потужний, й вони наразі не мають тої мореплавності, які змогла б їх втримати. Це говорить про певну паузу, цілком ймовірно, що з покращенням погоди вони повернуться на бойові чергування», - розповіла Гуменюк

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Окрім того, Гуменюк повідомила, що штормова погода та дуже потужний вітер завадили ворожій авіації працювати на Херсонщині.

«Тому херсонці трошки змогли перепочити від атак, але ця загроза залишається. Як тільки погода вщухне трохи, ми відчуваємо, що буде поновлено авіаційні нальоти», - сказала Гуменюк.

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