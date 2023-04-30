Из-за шторма россияне завели ракетоносители в пункты базирования - Гуменюк

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«Они сейчас маневрируют в том районе, который пока считают для себя безопасным, и рассредоточили свои силы и средства, но ракетоносители все заведены в пункты базирования. Шторм действительно мощный, и они пока не имеют той мореходности, которая смогла бы их удержать. Это говорит об определенной паузе, вполне вероятно, что с улучшением погоды они вернутся на боевые дежурства», - рассказала Гуменюк

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Кроме того, Гуменюк сообщила, что штормовая погода и очень мощный ветер помешали вражеской авиации работать на Херсонщине.

«Поэтому херсонцы немножко смогли отдохнуть от атак, но эта угроза остается. Как только погода утихнет немного, мы чувствуем, что будут возобновлены авиационные налеты», - сказала Гуменюк.