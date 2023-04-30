ВМС: у Чорному морі чергує 7 ворожих кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Військово-морських сил ЗСУ не повідомляють про носіїв ракет «Калібр» на чергуванні у Чорному та Азовському морях, однак, один носій цього типу ракет спостерігається у Середземному морі, передає УНН.
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Як повідомили у ВМС в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, тоді як в Азовському морі – 1 ворожий корабель.
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«В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет»,- йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у Телеграм-каналі.
За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 31 судно, з них 8 рухались з протоки Босфор;
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- до Чорного моря – 17 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
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Військові наголошують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.