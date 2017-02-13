Через ризик руйнування найвищої в США греблі оголошено евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В околицях найвищої в США греблі Oroville в Каліфорнії оголошено негайна евакуація через серйозні ушкодження конструкції, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Негайна евакуація оголошена поблизу (греблі) Oroville, а також в зоні передбачуваного напрямку потоку води,” — сказав місцевий шериф, зазначивши, що ерозія аварійного водоскиду може привести до неконтрольованого скидання води з озера.
Місцеві чиновники наголосили, що евакуація не є навчальною.
Обсяг води в озері приблизно дорівнює 4,3 млрд куб.м.