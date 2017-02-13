Из-за риска разрушения самой высокой в ​​США плотины объявлена ​​эвакуация

"Немедленная эвакуация объявлена ​​вблизи (плотины) Oroville, а также в зоне предполагаемого направления потока", - сказал местный шериф, отметив, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера.

Местные чиновники подчеркнули, что эвакуация не является учебной.

Объем воды в озере примерно равен 4,3 млрд куб.м.