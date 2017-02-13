Из-за риска разрушения самой высокой в США плотины объявлена эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В окрестностях самой высокой в США плотины Oroville в Калифорнии объявлена немедленная эвакуация из-за серьезных повреждений конструкции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Немедленная эвакуация объявлена вблизи (плотины) Oroville, а также в зоне предполагаемого направления потока", - сказал местный шериф, отметив, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера.
Местные чиновники подчеркнули, что эвакуация не является учебной.
Объем воды в озере примерно равен 4,3 млрд куб.м.