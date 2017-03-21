Через ремонтні роботи деякі київські трамваї змінять маршрут

У зв’язку з проведенням робіт по ремонту трамвайної колії на вулиці Закревського в напрямку Дарницької площі з 22 по 25 березня 2017 року з 00 год. 30 хв. до 5 год. 20 хв. рух трамваїв маршрутів №28, 33 закривається.

Нагадаємо, що Через ремонтні роботи зміниться рух тролейбусів маршрутів №18,26,28,41.

Як повідомляв УНН, майже половина київських ліфтів відпрацювала свій вік.

Також нагадаємо, що в столиці з’явиться новий крематорій та будуть розширені два кладовища.