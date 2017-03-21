Из-за ремонтных работ некоторые киевские трамваи изменят маршрут

В связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на улице Закревского в направлении Дарницкой площади с 22 по 25 марта 2017 года с 00:30 до 05:20 движение трамваев маршрутов №28, 33 закрывается.

Напомним, что из-за ремонтных работ изменится движение троллейбусов маршрутов №18, 26, 28, 41.

Как сообщал УНН, почти половина киевских лифтов отработали свой срок.

Также напомним, что в столице появится новый крематорий и будут расширены два кладбища.