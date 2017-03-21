Из-за ремонтных работ некоторые киевские трамваи изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Из-за ремонтных работ изменится движение киевских трамваев №28, 33. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевпастранса".
В связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на улице Закревского в направлении Дарницкой площади с 22 по 25 марта 2017 года с 00:30 до 05:20 движение трамваев маршрутов №28, 33 закрывается.
Напомним, что из-за ремонтных работ изменится движение троллейбусов маршрутов №18, 26, 28, 41.
Как сообщал УНН, почти половина киевских лифтов отработали свой срок.
Также напомним, что в столице появится новый крематорий и будут расширены два кладбища.