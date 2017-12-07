Через ремонт мосту на два дні закриють КПВВ "Станиця Луганська"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Контрольний пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування в зоні АТО не буде працювати через ремонт мостового переходу поблизу КПВВ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"9 та 10 грудня 2017 року в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" буде тимчасово припинено пропуск громадян. Це пов’язано з ремонтом мостового переходу, що знаходиться за КПВВ в напрямку непідконтрольної території", - йдеться у повідомленні.
Заплановано, що контрольний пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновить свою роботу вже 11 грудня.
Нагадаємо, бойовики обстріляли з гранатометів КПВВ "Мар'їнка".