Бойовики обстріляли з гранатометів КПВВ "Мар'їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Напередодні ввечері бойовики обстрілювали КПВВ "Мар'їнка" на лінії розмежування в зоні АТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Обстріл стався близько 22:45. По позиціях, де несуть службу прикордонники, вогонь незаконні збройні формування відкрили із гранатометів, зокрема із АГС-17. Терористи вели обстріли по контрольному пункту в’їзду-виїзду із окупованої Олександрівки.
Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту "Мар'їнка" не перебували, постраждалих немає.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, бойовики обстріляли у Майорську авто місцевого жителя.